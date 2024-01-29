«Холоп-2», жизнь в Испании, рождение дочери: как живет Александр Самойленко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Самойленко

Актер Александр Самойленко обрел популярность благодаря ролям в лентах «Ночной Дозор», «Папины дочки» и «Холоп». Что известно о карьере и личной жизни артиста, какие выходили последние новости о нем?

Чем сейчас занимается Александр Самойленко

Артист состоит в труппе театра на Малой Бронной и снимается в кино. В прошлом году он появился на экранах в фильмах «Вызов», «Холоп-2», «За Палыча».

В 2024 году с Александром Самойленко ожидаются премьеры сериала «Бедные смеются, богатые плачут» и фильмов «Золото Умальты» и «Никогда не поздно!». Также у артиста есть своя продюсерская компания, которая работает над четвертым сезоном сериала «Спасская».

Все свободное время актер проводит с семьей, в частности летает в Испанию, где живет его сын от третьего брака.

«Младший сын живет в Барселоне, при любой возможности лечу к нему. Если выдался выходной и я никуда не уезжаю из Москвы, встречаюсь со старшими сыновьями или просто дома остаюсь — читаю, кино смотрю», — рассказал он Lady.mail.ru.

Почему Самойленко не снимался в продолжении «Папиных дочек»

Роль друга семьи главного героя, стоматолога Андрея Антоновава, принесла Александру Самойленко известность среди современного зрителя. Однако артист не стал сниматься в продолжении ленты в 2023 году.

«В самом начале мне позвонили продюсеры и спрашивали, хочу ли я сниматься. Я ответил: „Давайте сценарий, я его прочту, и будем разговаривать“. На этом все закончилось. Больше звонков не было. Но я ни секунды не жалею, потому что этот проект никогда не был моим любимым», — объяснил KP.RU Самойленко.

Александр Самойленко не гордится ролью в сериале «Папины дочки». Он удивлен, что этот проект имел успех, поскольку, по его мнению, он был «провальный». При этом артист поддерживает отношения с коллегами по съемочной площадке — актрисами Нонной Гришаевой и Татьяной Орловой.

Что известно о личной жизни Александра Самойленко

С первой супругой Инессой Боровиковской актер познакомился, когда учился в институте. Они официально зарегистрировали отношения, у них родился сын Степан. Брак распался, когда артист влюбился в другую женщину.

В 2000 году актер женился на девушке по имени Елена, она родила ему сына Александра. В программе «Судьба человека» Самойленко признался, что вторая супруга «выходила» его, когда он попал в автомобильную аварию, заснув за рулем. Тогда он провел три месяца в больнице и перенес несколько операций. Спустя время супруги разошлись.

Сын от второго брака пошел по стопам отца, но позднее бросил учебу в театральном институте. Несмотря на это, Александр Самойленко-младший получил роль в сериале «Слово пацана». Он сыграл персонажа Коневича, «комсомольского вожака» в школе, где учились главные герои Андрей и Марат.

Третей женой артиста стала девушка по имени Евгения, которая была младше Самойленко на 19 лет. В 2009-м у пары родился сын Прохор. Семью Самойленко перевез в Испанию, а сам был вынужден проводить много времени в России на съемках. Из-за его длительного отсутствия отношения с супругой испортились, они развелись в 2015 году. Сын с бывшей супругой сейчас живут в Барселоне.

В 2016 году Самойленко представил новую спутницу — актрису Наталью Громову. В 2019 году у них родилась дочь Ева.

Читайте также:

Зайцев, сравнение РФ и США, отсутствие детей: куда пропал Андрей Руденский

Киркоров и Пугачева, измены мужу, Фоменко: как сейчас живет Мария Голубкина

США, осуждение СВО, Кончаловский: где сейчас актриса Елена Коренева