Зайцев, сравнение РФ и США, отсутствие детей: куда пропал Андрей Руденский

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Андрей Руденский

Актер Андрей Руденский обрел популярность благодаря съемкам в лентах «Турецкий гамбит», «Каменская», «Остановка по требованию». Как сейчас складывается жизнь и карьера артиста, какие известны последние новости о нем?

Как прославился Андрей Руденский

Андрей Руденский родился в семье военного в Свердловске. Родители не поддерживали его стремление стать артистом, в связи с чем он окончил местный металлургический техникум, а позднее поступил в архитектурный институт.

В студенческие годы, когда в Свердловск на гастроли прибыл столичный Малый театр, Руденский попросил режиссера Виктора Коршунова прослушать его. По итогу он получил приглашение в Москву и был зачислен в Щепкинское училище. Из-за отсутствия работы после окончания вуза Андрей Руденский устроился работать моделью к кутюрье Вячеславу Зайцеву.

В кино артист дебютировал в сериале «Жизнь Клима Самгина». Позднее он снялся в картинах «Морской волк», «Бесы», «Остановка по требованию», «Каменская», «Турецкий гамбит», «Тихий Дон», «Тайны дворцовых переворотов», «Зорге» и других. Всего в его фильмографии более 90 работ.

Что Андрей Руденский говорил о политике

Андрей Руденский негативно относится к людям, которые критикуют Россию. По словам артиста, из-за его позиции ему приходилось разрывать отношения с близкими друзьями.

«Посмотрите, что делается в том же Facebook (деятельность в России запрещена) на тему Украина — Россия. Это ведь тоже психиатрия! Причем тяжелая. Понимаете, я не люблю обсер моей страны. Я сразу таких людей удаляю. На своей страничке или в жизни вокруг пытаюсь создать пространство покоя, оградить себя от злобных вливаний», — говорил он.

Фото: Evguenii Matveev/Global Look Press Андрей Руденский

Руденский заметил, что в России у людей гораздо больше возможностей, чем в Америке и Европе. Он в этом убедился на личном опыте.

«Подобные темы — как лакмусовая бумажка. Кто начинает гнобить Москву и Собянина, с теми расстаюсь. Наш город — один из лучших в мире, если не самый лучший. Я много езжу по Европе и могу сказать: у нас все есть, а там уже многого нет. Если еще лет пятнадцать назад возвращался сюда и накатывала легкая депрессия, то сейчас чаще хочу домой, потому что у меня здесь больше возможностей, чем в той же Америке или Европе», — объяснил артист.

Чем сейчас занимается Андрей Руденский

Андрей Руденский в 65 лет живет в Москве и совмещает карьеру актера с работой дизайнера интерьеров. По словам артиста, он берется только за те проекты, где нужно проявить фантазию.

«Я могу поменять люстры, диваны, поставить огромные живые деревья до потолка... Я люблю делать с нуля: ломать стены, менять пространство, когда есть повод для этого. Когда я вижу просто коробку, коридор и две комнаты, из этого ничего нельзя сделать. Я люблю какие-то лабиринты», — рассказал он «Вечерней Москве».

Руденский признался, что его не интересует театральная деятельность. Как заметил актер, он не только не хочет состоять в труппе, но и редко посещает культурные учреждения. По его мнению, в современном театре и кино многое «своровано у западных режиссеров».

«Когда-то я работал в Новом драматическом театре, меня убрали оттуда в один день. Умер режиссер Борис Львов-Анохин, и спектакли с моим участием исчезли из репертуара. После этого я уже не пойду играть в постоянной труппе», — отметил артист.

Руденский был трижды женат. Все избранницы артиста не имели отношения к актерской среде. О причинах развода он никогда не рассказывал. Детей у него нет.

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