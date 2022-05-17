«Фантастическая личность!»: Домогаров о роли знаменитого разведчика Зорге

Александр Домогаров / Фото Пресс-служба Первого канала

Актёр Александр Домогаров, исполнивший роль знаменитого советского разведчика Рихарде Зорге в одноимённом сериале, выразил восхищение этой исторической фигурой. Также в съёмках участвовали Виктория Исакова, Андрей Руденский, Юлия Ауг и Андрей Леонов, а режиссёром картины стал Сергей Гинзбург, сообщает пресс-служба Первого канала.

Такие роли выпадают единожды в судьбе. Это фантастическая личность! Я пытаюсь понять и не понимаю, как человек может жить каждый день на острие?! Я не могу понять, какую надо иметь психофизику, какой силой воли и каким характером обладать? У меня это в голове не укладывается. Мне хотелось показать человека, который безумно верит идее. Он — убеждённый человечище, который старается во что бы то ни стало не допустить кровопролития, — поделился впечатлениями Домогаров.

К съёмкам готовились более двух лет, Сергей Гинзбург изучал документы и исследования, советовался с высокопоставленными сотрудниками ГРУ и историками. При этом многие события и некоторые персонажи вымышлены — например, жена героя Отта Гельма.

Съёмки шли в Москве и Шанхае, большое внимание было уделено деталям. Форму японских полицейских шили специально для проекта, а машины доставали из частных коллекций.

Ранее Первый канал анонсировал премьеру фильма «Красный призрак», посвящённого выходу советских солдат из окружения в 1941 году. В основе истории лежит образ неизвестного неуловимого солдата, который борется с захватчиками, не оставляя следов.