«Бременские музыканты» и «Холоп-2»: какие отзывы россиян, критика, похвала Фильм «Холоп-2» заработал свыше двух миллиардов рублей в российском прокате

Фото: Централ Партнершип

Кадр из фильма «Бременские музыканты»

В России сейчас в прокате идут картины «Бременские музыканты» и «Холоп-2». О чем они, какие отзывы фильмы получили от кинокритиков и зрителей?

О чем фильм «Бременские музыканты»

1 января в прокат вышел фильм Алексея Нужного «Бременские музыканты». В картине сыграли Тихон Жизневский, Сергей Бурунов, Константин Хабенский, Мария Аронова, Ирина Горбачева, Дмитрий Дюжев, Роман Курцын и Аскар Нигамедзянов.

Сюжет фильма переносит зрителей в Европу, где главные герои — артисты из Бремена — разъезжают по музыкальным фестивалям страны.

Создатели ленты рассказали о детских годах Трубадура, встрече с говорящими животными Петухом, Кошкой, Псом и Ослом и о любви к принцессе. По сюжету друзьям придется не только рассмешить королевскую дочь, но и вернуть веселье на улицы унылого немецкого города.

В картине звучит музыка Геннадия Гладкова из оригинального мультфильма.

О чем фильм «Холоп-2»

1 января в прокат также вышло продолжение картины «Холоп» Клима Шипенко — «Холоп-2». Главные роли в проекте исполнили Милош Бикович, Аглая Тарасова, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Ольга Дибцева, Мария Миронова, Софья Зайка, Олег Комаров, Кирилл Нагиев.

Вторая часть проекта рассказывает о перевоспитании мажоров. Зрители увидят, как богатую и избалованную Катю (Аглая Тарасова) отправят в XIX век, чтобы она превратилась в скромную девушку.

Создатели «Холопа-2» отметили, что в картине много элементов шоу и танцев.

Кассовые сборы комедии за первые шесть дней проката составили чуть более 2 млрд рублей, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). В день премьеры фильм заработал 314,6 млн рублей, что стало новым рекордом для 1 января.

Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Холоп-2»

Что кинокритики и зрители сказали про «Бременских музыкантов»

По мнению журналиста и кинокритика Лидии Масловой, все персонажи фильма «Бременские музыканты» вполне предсказуемо переживают то или иное нравственное перерождение или в каком-то хорошем смысле «выходят из шкафа».

«У принцессы со шкафом какие-то особенно сложные отношения, как и вообще с одеждой, которую она то и дело рвет, стремясь остаться в панталонах. Но и принцесса в какой-то момент надевает приличную юбку, гениальный сыщик перестает врать, потому что и так „в мире слишком много лжи“, Трубадур отказывается от планов мести и начинает верить в любовь, атаманша вынимает страшную вставную челюсть и снимает повязку с чистого голубого глаза, и даже Кошка, отринув былой индивидуализм, выступает перед остальными членами звериного квартета с саморазоблачительной речью: „Раз пошла такая валерьянка, то признаюсь — вы моя семья!“ Внимательный зритель узнает в новом фильме несколько прямых визуальных цитат, свидетельствующих, что авторы внимательно ознакомились с первоисточниками», — отметила она в материале для «Фонтанки».

Кинообозреватель Маша Токмашева подчеркнула, что неожиданно гармонично в пространство нового фильма вписались знаменитые песни из советского мультфильма.

«Современную аранжировку для них сделал Максим Фадеев, сочинивший также отдельные композиции специально для нынешних „Бременских музыкантов“. При этом все музыкальные номера — а это именно они, — помимо самих песен удивляют качественной постановкой танцев, чего, пожалуй, в российском полнометражном кино до этого и не было», — высказалась она.

При этом мнения зрителей разделились.

«Совсем не зашел фильм. Создатели тупо снимали в надежде, что на новогодние праздники народ буром попрет, от нечего делать. Так, в принципе, и получилось, зал был полный, но мало кто досидел до конца»;

«Попытка расширить простецкий сюжет оригинального мультфильма с помощью драматических линий разбивается о пресность персонажей, между которыми просто не возникает химии»;

«Прекрасная экранизация известной сказки братьев Гримм. Фильм полон веселых приключений, забавных персонажей и прекрасной музыки. Актеры великолепно справились со своими ролями»;

«Очень хороший, добрый фильм, наполненный смыслом, оценкой добра и зла. Уверен, что детям понравится», — пишут они в Сети.

Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Бременские музыканты»

Что кинокритики и зрители сказали про «Холопа-2»

Критик Анна Ентякова заявила, что «Холоп-2» лишился определенной новизны, но вместо нее обрел еще большую целостность и глубину.

«Часть удачных решений показана в трейлере, так что его до просмотра лучше не включать. Но картина все равно находит чем удивить: забавными камео, бережно воссозданными элементами эпохи и, конечно, новыми обстоятельствами, в которые попадают герои», — прокомментировала она.

Кинообозреватель Вероника Скурихина назвала картину «новым отменным праздничным кинодесертом».

«Фильм хоть и сохраняет ощущение камерности за счет точечного набора персонажей и глубинных проблем, снят с размахом блокбастера (хоть и без космоса). Невооруженным глазом видны приветы „Войне и миру“ Сергея Бондарчука. Новые локации быстро заставляют забыть о самоповторе, которого многие так боятся, а уже на месте продолжает своими реакциями удивлять главная героиня», — отметила эксперт.

Мнения зрителей тоже разделились. Многие из них признались, что ожидали большего. Однако нашлись и те, кому понравилась лента.

«Мне так понравился первый „Холоп“, я с таким предвкушением шла на второго и... разочаровалась. Абсолютно»;

«Не зацепил, нудно, высосано из пальца, хотелось, чтобы скорее закончился. Жаль»;

«Смотрю отзывы других людей, многим не нравится, но мне прямо зашло! Не жалею, что пошла в кино»;

«Мне очень понравился! Такой же крутой, как и первый!» — комментируют зрители.

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