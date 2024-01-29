Шанс для Киркорова, Лолиты: в Госдуме разработают «механизм прощения» звезд

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Лолита Милявская и Филипп Киркоров

В России продолжают отменять концерты и расторгать рекламные контракты с Лолитой, Филиппом Киркоровым и другими участниками «голой» вечеринки. Многие артисты неоднократно извинились, передали деньги на поддержку участников СВО и выступили перед бойцами ВС РФ. Ряд иноагентов, оставшихся без былых заработков, не скрывают желания прилететь на родину. Знаменитости хотят знать, как заслужить доверие общества и вернуться к прежней жизни. Как узнал NEWS.ru, депутаты Госдумы также размышляют о создании «механизма прощения» скомпрометировавших себя звезд. Подробности — в нашем материале.

Что предложил для артистов Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов разделил артистов, вызвавших своими поступками и высказываниями неприятие общества, на две категории. Он уверен, что есть деятели культуры и шоу-бизнеса, которые, как, например, Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), «осознанно нарушают законодательство». А есть те, которые «по глупости что-то сделали или сказали, попали в неприятную ситуацию и готовы извиниться, но не знают как».

По мнению парламентария, вторым нужно давать шанс.

«Я как христианин всегда выступаю за то, чтобы любой Савва мог стать апостолом Павлом. Поэтому хочу озвучить свою идею о создании этического совета при Минкульте РФ, где бы могли рассматриваться вопросы, связанные не с уголовными нарушениями, а с нарушениями этических норм, где могли бы давать советы, рекомендации артистам, каким образом можно было бы исправить сложившуюся ситуацию», — рассказал Милонов NEWS.ru.

Депутат сравнил будущий этический совет при Минкульте с профсоюзом или саморегулирующийся организацией. По его словам, совет должен не «выпивать бабло из бюджета», а помогать «заблудшим овцам вернуться на зеленый лужок российского государства».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Виталий Милонов

«Пусть Киркоров хоть в колготках на СВО приезжает»

Депутат, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов в беседе с журналистом NEWS.ru отметил, что вся ситуация, связанная с «голой» вечеринкой, нездоровая и является показателем глубинных проблем в обществе.

«Помните высказывание, приписанное Колчаку, что вообще не надо трогать кучеров, проституток и актеров? Суть в нем точно изложена, что здоровое общество обращает внимание на мнение философов, писателей, каких-то нравственных камертонов, ученых, а не на скоморохов. Поэтому в целом ситуация удручающая, которую надо менять», — отметил Кузнецов.

По словам депутата, многие из артистов уже «встали на путь прощения и искупления» и выразили готовность поехать выступать перед бойцами на СВО. Он считает это правильным.

«Наша творческая элита не хочет разделять свою жизнь с народной судьбой, они живут своей шикарной жизнью. Если звезда убедительно покажет, что это не так и она с вами, ей важны ваши проблемы, она приехала помочь, этого, я верю, достаточно. Все они люди небедные, поэтому их вклад должен быть значительным. А так Киркоров пусть хоть в перьях, в колготках приезжает на СВО, если он возьмет с собой пару сотен антидроновых ружей и это поможет спасти жизни наших людей», — отметил в разговоре с NEWS.ru Дмитрий Кузнецов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Кузнецов

«Поездка в Донбасс не уберет статус иноагента»

Депутат, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина считает, что иноагентам не может быть прощения.

«Если физическое лицо признано иноагентом, оно должно существовать в рамках законодательства об иностранных агентах. Ничего такого человек не может сделать, чтобы его простили. Поездка в Донбасс не изменит этого, никто статус не уберет, если человек получал финансирование и был действительно связан с какими-то иностранными структурами», — отметила Стенякина.

По ее мнению, артисты, которые «совершили ошибку, выразившись эмоционально или позволив себе некие непристойные действия, но не нарушили российское законодательство, должны встать в один ряд с гражданами нашей страны на защиту российского государства».

Как добавила Стенякина, артисты вполне могут помогать СВО, не отменяя свою деятельность в сфере культуры.

«Вспомните Великую Отечественную войну, когда самые великие деятели культуры в блокадном Ленинграде играли симфонии для того, чтобы поддержать тех людей, которые умирали от голода. Когда актеры, певцы ездили на передовую, чтобы поддержать боевой дух. Когда создавались величайшие произведения, чтобы поддержать защитников нашей страны и тех, кто в тылу, когда перечисляли все гонорары для Победы», — напомнила депутат.

Екатерина Стенякина также отметила, что артистам следует равняться на пенсионеров, которые помогают проведению специальной военной операции: перечисляют с пенсий деньги, плетут маскировочные сети, вяжут носки, делают свечи и т. д.

«Никто не запрещает деятелям культуры точно так же развернуть работу, используя свою популярность, авторитет, привлекая своих поклонников», — сделала вывод депутат.

Фото: ГД РФ Екатерина Стенякина

«Пусть звезды идут в ДК массовиками-затейниками»

Первый зампредседателя комитета по культуре Александр Шолохов в разговоре с NEWS.ru заявил, что никогда не сможет понять иноагентов, которые финансировали ВСУ.

По его словам, он прощает участников «голой» вечеринки Ивлеевой, но никогда не пойдет на их концерты. Многие россияне поступят так же, потому что общество в последнее время изменилось, считает Шолохов.

«Им [артистам] глубоко фиолетово, простило их общество или нет, им важно, ходят ли к ним на концерты, платят ли им деньги. И сейчас мы видим, что все эти извинения основаны на одном: „У меня отменили концерт, верните назад, как было, и я готов для этого сделать все“», — высказал мнение Шолохов.

Он уточнил, что многие из артистов, чтобы получить прощение, «готовы даже присоединиться к бойцам СВО, туда, где не так опасно, но это не повод пересматривать отношение к ним».

«Пусть идут работать в ДК, на тот уровень учреждения культуры, которого они заслуживают, уровень массовика-затейника, аниматора. Они уже не будут зарабатывать по-прежнему», — заявил депутат Шолохов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Шолохов

«Шесть месяцев на СВО, и ты считаешься уже оправданным»

Депутат Госдумы Андрей Свинцов, напротив, полагает, что всем, кто «осквернил свое имя мерзкими поступками», надо отправиться в зону СВО. Как он добавил, им не обязательно принимать участие в спецоперации с оружием в руках — артисты, считает парламентарий, будут помогать бойцам: рыть окопы, строить защитные сооружения, организовывать досуг.

«Шесть месяцев на СВО, и ты считаешься уже оправданным, твои грехи считаются искупленными, ты можешь потом продолжать свою деятельность», — отметил депутат.

Как заключил Свинцов, недостаточно просто перечислить деньги или разово привезти гуманитарную помощь в зону проведения спецоперации, должно быть именно длительное нахождение там.

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