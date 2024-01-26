Приговор «Би-2»: как накажут Леву и Шуру, что они сделали, вышлют ли в РФ

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

«Би-2»

Суд в Таиланде приговорил музыкантов из группы «Би-2» к денежным штрафам после нарушения местных законов. За что Леву (Егор Бортник, признан Минюстом РФ иноагентом) и Шуру задержали на Пхукете, как их накажут, кто еще из российских артистов лишился концертов за рубежом и будут ли их депортировать в Россию?

За что «Би-2» задержали в Таиланде

24 января участники группы выступили на сцене клуба Illuzion Phuket, который расположен на курортном острове Пхукет. Сразу после завершения концерта «Би-2» арестовали.

Telegram-канал Mash сообщал, что арест запрашивало генконсульство России в Таиланде в связи с критикой СВО музыкальной группой.

«Нам известно о задержании группы „Би-2“ правоохранительными органами Таиланда, однако никакого официального сообщения властей провинции Пхукет об этом мы пока не получали. Сами участники группы „Би-2“ в генконсульство тоже не обращались», — сказал РИА Новости глава российского дипучреждения на Пхукете.

Позже стало известно, что причиной ареста стало нарушение визового режима — музыканты приехали в Таиланд в качестве туристов и не имели права выступать без рабочей визы.

Как рассказал NEWS.ru адвокат Сергей Жорин, участники группы провели ночь в полицейском участке.

«Примечательно, что организаторы нелегального выступления, по моей информации, просто слились, фактически бросили музыкантов „Би-2“. Они сами разбираются в ситуации. Деньги за проведение они получили, а остальное их не сильно волнует», — рассказал Жорин.

По его словам, музыкантам могли грозить штрафы, депортация и запрет на въезд в страну.

«26 января районный суд провинции Пхукет признал граждан виновными в осуществлении трудовой деятельности без получения необходимого разрешения и обязал их выплатить денежный штраф», — заявили 26 января в генконсульстве.

В соответствии с тайским законодательством, уточнили в учреждении, артисты будут обязаны покинуть территорию Таиланда в ближайшее время.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press «Би-2»

Как накажут «Би-2» за концерт в Таиланде

26 января стало известно, что участников группы «Би-2» приговорили к штрафу в 3000 бат ($85) с каждого. После закрытия дела их передадут иммиграционной полиции.

«Дальнейшее зависит от иммиграционной полиции. Вполне вероятно, что музыкантам дадут возможность покинуть Таиланд без депортации и занесения в черный список, запрещающий въезд в Таиланд на тот или иной срок», — сообщил источник РИА Новости.

В генконсульстве России сообщили РБК, что за помощью музыканты не обращались. Вероятно, в ближайшее время они покинут Таиланд. По информации на сайте группы, следующее выступление состоится в Дубае 17 февраля.

Кто из российских артистов лишился концертов за рубежом

В январе 2024 года в Таиланде были отменены концерты Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Источники ТАСС сообщили, что причиной отмены стали якобы антироссийские заявления шоумена. Отменили выступления в Паттайе и в Пхукете. До того суд в ОАЭ оштрафовал Галкина на 100 000 дирхамов (2,4 млн рублей) из-за высказываний против России на концерте.

Кроме того, с проблемами в Таиланде столкнулись украинская певица Светлана Лобода, комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), также российский рэпер Оксимирон (Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). А в Дубае в ноябре 2023 года отменили выступления Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Предположительно, он внесен в черный список в Эмиратах.

Кто еще обвиняет «Би-2»

Telegram-канал «Неопра, блин!» сообщил, что девушка, которая работала гримером на одном из концертов «Би-2», пожаловалась на приставания со стороны Шуры Би-2 (Александра Умана). В TikTok она опубликовала видео, в котором Шура делает ей комплименты, и рассказала, что после концерта он предложил ей уединиться.

Девушка не уточнила, где именно проходил концерт. Представители «Би-2» не комментировали эту ситуацию.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press Александр Уман

Вернутся ли «Би-2» в Россию

Участники группы «Би-2» в 2022 году продолжали выступать в России после начала СВО. Позже музыканты уехали из страны и заявляли о поддержке ВСУ. Об этом рассказывал актер Анатолий Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который заявил, что «Би-2» регулярно жертвуют деньги ВСУ, не афишируя этого.

В мае 2023 года Лева Би-2 заявил в соцсетях, что не вернется в Россию. В дальнейшем, оказавшись в США, Лева и Шура выступили с критикой СВО. После этого в ходе азиатского тура у «Би-2» был отменен концерт в Бишкеке. В дальнейшем музыканты выступали на Кипре, в казино в Португалии, в Испании.

На официальном сайте «Би-2» сообщается о концертах, запланированных на 2024 год в Дубае, в Вильнюсе, Варшаве и Дублине.

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