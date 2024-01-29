Жорин рассказал, сможет ли группа «Би-2» избежать наказания по прилете в РФ Адвокат Жорин допустил, что участников «Би-2» задержат после депортации

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Слева направо: участники рок-группы «Би-2» Шура (Александр Уман) и Лёва (Егор Бортник)

Участники группы «Би-2» по возвращении в Россию не смогут избежать уголовной ответственности, предположил в разговоре с NEWS.ru звездный адвокат Сергей Жорин. Вариант, при котором музыканты выйдут из самолета, спокойно купят билеты за границу и покинут страну, он назвал маловероятным. При этом развитие уголовного может пойти по двум путям, добавил он.

Наиболее вероятный вариант, согласно тенденциям последнего времени, что их изначально задержат по административной статье и назначат наказание в виде административного ареста на 10–12 суток. Обычно, пока человек содержится под арестом, органы проводят доследственную проверку и возбуждают уголовное дело. Соответственно, после отбывания административного ареста человека вновь задерживают, — сказал он.

Вторым возможным вариантом развития событий Жорин назвал их задержание сразу в рамках уголовного дела. Адвокат отметил, что российские правоохранительные органы быстро приспосабливаются к международной обстановке, и им не составляет труда добраться до тех, кто скрывается за границей.

Учитывая, что процесс экстрадиции в рамках уголовного дела сейчас крайне затруднен, чаще применяется депортация. То есть человека задерживают в той или иной дружественной стране, а потом его депортируют. Это должно стать сигналом для всех, кто находится в опасности, — рассказал эксперт.

Ранее сообщалось, что участников группы «Би-2» потребовали задержать по прилете в Россию и возбудить в отношении них уголовное дело за поддержку терроризма. С соответствующей инициативой выступили общественники из организации «Ветераны России».