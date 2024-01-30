Погода в Москве и СПб сегодня, 30 января: что будет завтра, какое давление

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сегодня, 30 января, в российской столице ожидается мокрый снег и гололедица, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. Какая погода прогнозируется в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Санкт-Петербурге в среду и четверг?

Погода в Москве и Подмосковье 30 и 31 января

По словам синоптика, сегодня на погоду в российской столице окажет влияние малоактивный фронтальный раздел, смещающийся с севера на юг на фоне высокого атмосферного давления.

«В такой ситуации в регионе облачно, местами возможны слабые осадки в виде снега и мокрого снега, на дорогах и тротуарах гололедица. Температура воздуха — от 0 до плюс 2 градусов, по Московской области — от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 757 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщил Леус.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что период оттепели в Москве продлится до 1 февраля.

«Продолжительная оттепель до пятницы включительно. Это связано с тем, что теплые воздушные массы из Атлантики сейчас „отсекают“ холодные потоки из Северного Ледовитого океана, пояснил метеоролог. Самый теплый день в Москве — 1 февраля. Температура будет достигать плюс 3 градусов в Москве, по области даже до плюс 4. Очень высокая температура», — отметил метеоролог.

Вильфанд подчеркнул, что ближе к выходным ожидается небольшое похолодание, и столбики термометра опустятся до отметки минус 6 градусов.

По данным центра «Фобос», в Москве 31 января в течение суток прогнозируется переменная облачность. Ночью — от минус 3 до минус 5 градусов. Днем — от минус 1 до плюс 1 градуса. Ветер южный, умеренный.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье 31 января на фоне повышенного давления будет переменная облачность. Ночью — от минус 8 до минус 10 градусов. Днем — от минус 1 до плюс 1 градуса. Ветер юго-западный, умеренный.

Погода в Санкт-Петербурге 30 и 31 января

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал в своем Telegram-канале, что сегодня во второй половине дня температура воздуха в городе будет понижаться, ночью столбики термометра опустятся ниже нуля.

«Атмосферный фронт подойдет к городу утром 31 января и принесет снег, затем мокрый снег и днем, все же с небольшим дождем. Температура воздуха днем снова повысится до плюс 3 градусов», — объяснил специалист.

Колесов напомнил, что вчера в Петербурге был самый теплый день в этом месяце.

«Вчера в Санкт-Петербурге был самый теплый день этого января, максимальная температура воздуха достигла плюс 4,1 градуса. Но за весь зимний период — это не самая высокая температура», — отметил синоптик.

По данным центра «Фобос», в Петербурге 31 января в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможен туман. Ночью и днем — от 0 до плюс 2 градусов. Ветер юго-западный, умеренный.

В Ленинградской области 31 января прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь и сильный туман. Ночью — от минус 1 до минус 3 градусов. Днем — от минус 1 до плюс 1 градуса. Ветер южный, умеренный.

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