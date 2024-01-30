Синоптик рассказал, какой будет погода в Москве 30 января Синоптик Леус предупредил москвичей о гололедице на дорогах 30 января

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителей и гостей Москвы ожидает облачная погода и гололедица на дорогах во вторник, 30 января, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, которые приводит РИА Новости, в российской столице также ожидаются слабые осадки в виде снега, в том числе мокрого. По словам синоптика, столбики термометров поднимутся до отметки +2 градуса.

Погода облачная, местами возможны слабые осадки, снег, мокрый снег, на дорогах и тротуара гололедица, — рассказал синоптик.

Как отмечает Леус, погода в Москве формируется под влиянием малоактивного теплого атмосферного фронта, перемещающегося с севера на юг. Согласно прогнозам метеорологов, в городе будет дуть западный, северо-западный ветер. Его скорость будет колебаться в пределах от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит примерно 757 миллиметров ртутного столба к вечеру. Леус подчеркнул, что этот показатель выше нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее заявил, что в Центральную Россию придет оттепель. По его словам, этот период продлится вплоть до пятницы, 1 февраля. Предполагается, что температура воздуха в Москве поднимется до +3 градусов, что соответствует климатической норме второй половины марта.