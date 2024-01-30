Стало известно о ранней весне в Центральной России Вильфанд: в Центральную Россию придет оттепель с мартовскими температурами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В центральной части России наступит период оттепели, который продлится до пятницы, 1 февраля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости. По его словам, температура в Москве поднимется до плюс 3 градусов, что соответствует климатической норме второй половины марта.

Продолжительная оттепель до пятницы включительно. Это связано с тем, что теплые воздушные массы из Атлантики сейчас «отсекают» холодные потоки из Северного Ледовитого океана, пояснил метеоролог. Самый тёплый день в Москве — 1 февраля. Температура будет достигать плюс 3 градусов в Москве, по области даже до плюс 4. Очень высокая температура, — заявил Вильфанд.

В то же время в субботу температура ночью снова опустится до минус 6 — минус 1 градуса, а днем будет колебаться в пределах минус 3 — минус 5 градусов. Тем не менее, такая погода все равно будет комфортной, приближаясь к климатической норме третьей декады марта.

Резкое изменение атмосферного давления может вызывать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей. Как отмечает врач-невролог Елена Беленко, это связано с вегетативной нервной системой. Чтобы повлиять на самочувствие во время резкой смены погоды, врач рекомендует россиянам разгружать нервную систему от стрессового перенапряжения.