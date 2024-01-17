Невролог раскрыла способ избавления от метеозависимости Невролог Беленко: основной причиной метеозависимости является стресс

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Проблема метеозависимости во многом зависит от постоянных стрессов, заявила в беседе с «Радио 1» врач-невролог, кандидат медицинских наук Елена Беленко. По ее словам, плохое самочувствие при резких изменениях погоды связано с вегетативной нервной системой, и справиться с этим состоянием можно, если правильно восстанавливаться после стрессовых ситуаций.

Когда меняется давление, температура, это воспринимается рецепторами кожи и передается на вегетативные центры, которые должны отрегулировать сосудистый тонус, реакцию сердца, реакцию желез внутренней секреции. Это сделать полноценно не получается, поэтому начинаются головные боли, повышается артериальное давление, появляется нехватка сил и энергии, сонливость, апатия, — объяснила эксперт.

Чтобы повлиять на самочувствие во время смены погоды, специалист порекомендовала разгружать нервную систему от стрессового перенапряжения. Для этого полезно отрегулировать режим дня, уделяя достаточно времени для расслабления и полноценного сна. Кроме того, необходимо заниматься физической активностью. Эти меры помогут стать более устойчивым к переменам погоды, подчеркнула врач.

Специалист добавила, что регулярное ухудшение самочувствия при резких изменениях атмосферного давления и температур является поводом для обращения к кардиологу и неврологу. Это поможет понять, нет ли у человека дополнительных заболеваний сердца и нервной системы, на которых могут негативно сказаться перемены погоды.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что при скачках атмосферного давления у человека могут возникнуть головные боли, слабость и ломота в суставах. Эксперт посоветовала пить больше воды, соблюдать режим дня и чаще гулять на свежем воздухе.