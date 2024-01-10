Терапевт рассказала, как метеозависимым людям пережить резкие скачки погоды Врач Ярцева посоветовала метеозависимым людям отказаться от физической нагрузки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Резкая смена погоды, которая ожидается в российских регионах на этой неделе, может негативно отразиться на самочувствии метеозависимых людей, рассказала NEWS.ru врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. По ее словам, при скачках артериального давления у человека могут возникнуть головные боли, также наблюдается слабость, ломота в суставах. Эксперт посоветовала пить больше воды, соблюдать режим дня и чаще гулять на свежем воздухе, чтобы пережить резкое потепление.

Резкая смена погоды может негативно отразиться на самочувствии метеозависимых людей. Дело в том, что организм не успевает адаптироваться к скачкам атмосферного давления и перестроиться, из-за чего самочувствие может внезапно ухудшиться. Особенно подвержены этому пожилые люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Помимо принятия лекарств, метеозависимым людям при скачках артериального давления стоит пить больше воды, соблюдать режим дня и отказаться от физической нагрузки, — рассказала Ярцева.

Врач также посоветовала измерять давление утром и вечером и проводить больше времени на свежем воздухе. Нужно постараться избегать переутомления и стрессов, заключила эксперт.

Ранее терапевт Евгений Тарасов заявил, что отказ от вредной пищи и алкогольных напитков поможет метеозависимым людям легче перенести приближающееся резкое потепление в Москве. Врач отметил, что также необходимо регулярно сдавать анализы на витамины и пить препараты, которые восполнят их дефицит, это поможет поддерживать здоровье и легко переносить любые погодные изменения.