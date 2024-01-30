Что за загадочные вспышки в небе Подольска и Челябинска, связано ли с ВСУ

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Жители Подольска Московской области сегодня, 30 января, заметили в небе над городом яркую кислотно-зеленую вспышку, сообщает Telegram-канал SHOT. Что об этом известно, связано ли с дронами ВСУ?

Что за вспышка в Подольске, при чем тут Челябинск

Сегодня утром в социальных сетях появилось видео яркой вспышки, которая произошла в небе над Подольском. Местные жители рассказали, что наблюдали странное явление около девяти часов утра. В МЧС по Московской области уточнили, что никаких обращений от граждан не получали по данному факту.

Пользователи соцсетей предположили, что это могло быть, например, короткое замыкание. Кто-то с иронией заявлял, что это, скорее всего, НЛО.

«Трансформатор сгорел. Медь сгорает с зеленым светом»;

«Опять трансформатор какой-нибудь коротило»;

«Это инопланетяне, а кто еще такое свечение может произвести», — писали пользователи Сети.

Вчера жители Челябинска наблюдали над городом яркую вспышку, после чего в некоторый районах отключили электричество. Глава города Наталья Котова заявляла, что обстановка была спокойная, специалисты выясняют, что произошло.

«На территории Челябинска никаких происшествий не произошло. У нас все [нормально] с электричеством, никаких отключений нет. Все спокойно. Это на территории Сосновского района что-то произошло», — рассказала она в беседе с «Газетой.Ru».

В пресс-службе ПАО «Россети Урал» пояснили, что причиной вспышек над городом стало короткое замыкание на энергообъектах.

«В результате технологического нарушения обесточенными остаются несколько линий распределительной сети, которые обеспечивают электроснабжение поселков Моховички, Красное поле, Прудный», — говорилось в сообщении пресс-службы.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Могут ли дроны ВСУ долететь до Челябинска

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с NEWS.ru заявил, что Украина располагает дронами, дальность которых ограничена 3 тыс. км, поэтому они неспособны долететь, например, до Сибири или Дальнего Востока.

«Были бы у них (ВСУ. — NEWS.ru) беспилотники, которые могут летать на 6 тыс. км, тогда они бы могли нанести удар по Сибири или Дальнему Востоку. Но это уже большие реактивные беспилотники. У Украины таких возможностей нет. Они создают БПЛА, летающие на скорости порядка 200 км/ч на дальние перелеты с большим размахом крыла и хорошим аэродинамическим качеством», — объяснил эксперт.

По словам Леонкова, украинские БПЛА оснащены системами Starlink.

«Дело в том, что у сбитых беспилотников, которые сбивает наша ПВО или приземляют средства РЭБ, в составе системы управления есть приемо-передающая аппаратура, которая работает по средствам связи через Starlink. Один спутник Starlink обеспечивает дальность связи в режиме реального времени порядка 1400 км», — подчеркнул Леонков.

Сбивали ли сегодня дроны ВСУ над Подольском

В Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили в воздухе 21 украинский дрон над Крымом, а также Брянской, Белгородской, Тульской и Калужской областями.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, 11 дронов уничтожили и перехватили над Крымом, пять — над Белгородской, три — над Брянской и по одному — над Калужской и Тульской областями.

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