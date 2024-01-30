Кислотно-зеленая вспышка в небе напугала жителей Подмосковья Яркая зеленая вспышка в небе Подольска попала на видео

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жителей Подольска рано утром напугала вспышка кислотно-зеленого цвета в небе, сообщил Telegram-канал SHOT. Необычное явление попало на видео.

Местные жители рассказали, что наблюдали яркую вспышку около 9 часов утра. По данным SHOT, сейчас информацию о произошедшем проверяют экстренные службы.

Ранее в Челябинске также заметили яркую вспышку в вечернем небе, которую сняли на видео. СМИ писали, что после этого в части районов выключилось электричество. В частности, без света остались жители района Красное Поле и деревни Моховички. Предположительно, вспышка могла исходить от местной подстанции. На одной из записей было видно, что мерцание наблюдалось в промышленной зоне.

Также в январе вспышку синего цвета наблюдали в небе над Махачкалой, которую также запечатлели на видео. Причиной стала сгоревшая высоковольтная линия, в результате аварии часть города осталась без света, в одном из жилых домов произошел пожар.

В декабре СМИ писали о ярких вспышках и взрывах в Краснодаре. Telegram-канал SHOT сообщал, что в городе, по предварительным данным, могли работать системы противовоздушной обороны. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.