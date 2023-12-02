SHOT: яркие вспышки и взрывы заметили в Краснодаре

Фото: МО РФ

Telegram-канал SHOT сообщил о взрывах в Краснодаре. По его информации, город также озаряют яркие вспышки, по предварительным данным, работает система противовоздушной обороны. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Со ссылкой на местных жителей канал уточнил, что в небе над городом раздаются громкие хлопки. В публикации сказано, что взрывы слышат жители Юбилейного и Фестивального микрорайонов, а также Прикубанского округа.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что к подрывам на железной дороге в Бурятии на Байкало-Амурской магистрали могут быть причастны агенты Вооруженных сил Украины. По его словам, с учетом «худеющих» возможностей Киева в зоне боевых действий надо готовиться к тому, что количество таких террористических атак будет только нарастать.

Речь идет о подрыве вагона в составе грузового поезда, следовавшего через Северомуйский тоннель. Он загорелся в ночь на 29 ноября. Сообщалось, что на перегоне воспламенилась цистерна с топливом. Правоохранители не исключали возможность диверсии. Газета «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники также сообщила, что следователи рассматривают взрыв поезда как теракт.