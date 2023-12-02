Военкор сообщил о подрывах Киевом железной дороги в Бурятии Коц: Киев атакует БАМ, пытаясь нарушить стратегическую логистику России

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Военкор Александр Коц сообщил в Telegram, что в нескольких ЧП на железной дороги в Бурятии на БАМ (Байкало-амурская магистраль) виноваты агенты ВСУ. Он считает, что с учетом «худеющих» возможностей Киева на фронте, надо готовиться к тому, что количество таких террористических атак будет только нарастать.

Пока мы ищем объяснения, почему спустя почти два года после начала СВО радикально не решаем вопросы украинской логистики, Киев дважды бьет по Крымскому мосту, атакует перешейки, связывающие полуостров с материком, подрывает железную дорогу в Рязанской области и, наконец, пытается затруднить ж/д сообщение между Востоком и Западом страны, — написал он.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщила, что следователи рассматривают взрыв поезда в Северомуйском тоннеле в Бурятии как теракт. По данным издания, уголовное дело возбуждено в отношении «неустановленных лиц». Предварительно установлено, что цистерна с топливом загорелась вследствие подрыва взрывного устройства, предположительно, находящегося под вагоном.

Американский телеканал CNN со ссылкой на источники в украинских спецслужбах сообщил, что взрыв в Северомуйском тоннеле организовала СБУ. Инцидент произошел во время движения состава по Байкало-Амурской магистрали в ночь на 29 ноября.