В СБУ признались в организации взрыва в Северомуйском тоннеле в Бурятии CNN: пожар в Северомуйском тоннеле Бурятии организовала СБУ

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Инцидент с возгоранием вагона грузового поезда в Северомуйском тоннеле Бурятии организовала Служба безопасности Украины (СБУ), сообщает CNN со ссылкой на свои источники в украинских спецслужбах. По его данным, пожар был спровоцирован применением взрывного устройства во время движения состава по Байкало-Амурской магистрали.

Пожар, который произошел в поезде, следовавшем по стратегическому железнодорожному туннелю в Бурятии, был делом рук СБУ, — признался собеседник.

Вагон в составе грузового поезда, следовавшего в Северомуйском тоннеле на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в Бурятии, загорелся в ночь на 29 ноября. Сообщалось, что на перегоне воспламенилась цистерна с топливом. Правоохранители не исключали возможность диверсии.

Ранее в Рязанской области сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда в районе станции Дягилево. По данным пресс-службы Московской железной дороги, причиной тому стало вмешательство посторонних лиц. Пострадали два человека — машинист и его помощник получили легкие травмы. По предварительным данным, подрыв устроен двумя самодельными взрывными устройствами. Их заложили на пути с интервалом в 10 м друг от друга.