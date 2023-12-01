Взрыв поезда в Северомуйском тоннеле объявили терактом

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Взрыв поезда в Северомуйском тоннеле в Бурятии рассматривается как теракт, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники в следственных органах. Отмечается, что уголовное дело возбуждено в отношении «неустановленных лиц».

Предварительно установлено, что возгорание цистерны с топливом стало следствием подрыва неустановленного взрывного устройства, находящегося, предположительно, под вагоном,— сообщил изданию источник

Вагон в составе грузового поезда, следовавшего через Северомуйский тоннель на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в Бурятии, загорелся в ночь на 29 ноября. Сообщалось, что на перегоне воспламенилась цистерна с топливом. Правоохранители не исключали возможность диверсии.

В пятницу, 1 декабря, CNN со ссылкой на свои источники в украинских спецслужбах сообщила, что инцидент организовала Служба безопасности Украины (СБУ). По его данным, пожар начался после срабатывания взрывного устройства во время движения состава.

Ранее в Рязанской области сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда в районе станции Дягилево. Пострадали два человека. По предварительным данным, это был подрыв, устроенный двумя самодельными взрывными устройствами. Накануне сообщалось, что подрывника задержали в аэропорту Внуково. Он сознался в содеянном и заявил, что пошел на этот шаг из идеологических соображений.