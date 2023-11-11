Почти 20 вагонов сошли с рельсов в Рязанской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Рязанской области сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. По их информации, причиной этому стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Угрозы экологии нет.

Сегодня в 07:12 на перегоне Рыбное — Блокпост, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сход 19 вагонов грузового поезда, — говорится в сообщении.

Как уточнили в организации, в результате инцидента помощник машиниста получил незначительные травмы. На место вызвана бригада медиков для оказания помощи.

По информации РБК, во время движения состава в районе станции Дягилево был слышен хлопок, после чего произошел сход нескольких вагонов с минеральными удобрениями. В результате инцидента также повредилось ж/д полотно.

При этом в транспортном СК России сообщили, что с рельсов сошли 15 вагонов грузового поезда. По данным МЖД, ситуация не повлияла на движение пассажирских и пригородных составов. Для ликвидации последствий схода вагонов привлечены восстановительные поезда со станций Рязань, Воскресенск и Рыбное.

Ранее на Сахалине в районе станции Ильинское сошел с рельсов железнодорожный локомотив. Как сообщало региональное МЧС, в результате инцидента никто не пострадал. Авария не привела к задержке движения поездов. Для ликвидации последствий на месте происшествия привлекался восстановительный поезд из Южно-Сахалинска.