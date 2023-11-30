SHOT: во Внуково задержали диверсанта, устроившего теракт в Рязани

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что в московском аэропорту Внуково задержан мужчина, устроивший теракт на железнодорожных путях в Рязани. По его данным, диверсант сознался во всем и рассказал, что действовал из идеологических соображений.

Как выяснил канал, речь идет о 35-летнем жителе Рязани Руслане С. SHOT пишет, что возбуждено уголовное дело по статьям «Теракт» и «Незаконное приобретение взрывных устройств», всего по обеим статьям ему грозит до 32 лет колонии.

11 ноября в результате подрыва железнодорожного полотна в районе станции Дягилево в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Губернатор Павел Малков уточнил, что семь вагонов были заполнены минеральными удобрениями. При этом он заверил, что экологической угрозы в месте аварии нет. СК квалифицировал взрыв на железной дороге под Рязанью как теракт и возбудил уголовные дела.

Сообщалось, что нападение могло быть устроено с помощью двух самодельных взрывных устройств, которые были заложены под пути на расстоянии 10 метров друг от друга. Они не имели дистанционного управления и сработали в момент наезда на них поезда. Каждое из СВУ содержало свыше 3 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте.