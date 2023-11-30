Вагон грузового поезда вспыхнул в Северомуйском тоннеле в Бурятии Baza: цистерна с топливом загорелась во время движения по магистрали в Бурятии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что в Северомуйском тоннеле на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в Бурятии в ночь на 29 ноября загорелся вагон в составе грузового поезда. По данным канала, на перегоне воспламенилась цистерна с топливом. Как пишет Baza, сотрудники правоохранительных органов не исключают, что речь идет о диверсии.

Как пишет Baza, всего в состав поезда входили 41 цистерна с топливом, три цистерны с авиационным топливом и шесть вагонов с черным металлом. По данным канала, грузовой поезд ехал со станции Тайшет. Сейчас на месте происшествия идут восстановительные работы, инцидент спровоцировал задержку грузовых поездов. При этом отмечается, что жертв и пострадавших нет.

По данным канала, полиция и ФСБ устанавливают все детали происшествия. Также сотрудники правоохранительных органов и спецслужб отрабатывают места стоянок поезда.

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