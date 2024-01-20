Жители Махачкалы увидели синюю вспышку в небе и остались без света Повреждение высоковольтной линии обесточило центр Махачкалы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Очевидцы наблюдали яркую вспышку в небе над Махачкалой, сообщает Telegram-канал SHOT. Уточняется, что вспыхнула высоковольтная линия, в результате чего часть города осталась без света.

Электричество пропало в центральной части населенного пункта. Также из-за замыкания проводов возник пожар на крыше многоквартирного дома улицы Героев Дагестана. Его быстро ликвидировали, никто не пострадал.

Ранее локальные отключения в энергосетях произошли в городах и районах Дагестана из-за сильного ветра. Министерство энергетики и тарифов региона уточнило, что в Махачкале сорвало крышу, которая упала на линии электропередачи. Это привело к обесточиванию части потребителей, запитанных от подстанции «Стекловолокно». А в Буйнакске без электричества остались 15 тысяч человек.

До этого шквалистый ветер повалил более 80 деревьев и повредил крыши свыше 10 жилых домов в Сочи. Зафиксированы локальные повреждения инженерных сетей. Одно из упавших деревьев придавило мужчину на улице 60-летия ВЛКСМ. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Тогда же сильный ветер также привел к массовым отключениям электроэнергии и в Дагестане. Всего без света в республике остались 127 тысяч потребителей.