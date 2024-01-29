В офисе Зеленского опровергли увольнение Залужного

Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский не увольнял главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного, заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров. Таким образом в офисе украинского лидера отреагировали на соответствующие слухи, сообщает издание «Украинская правда».

Точно нет. Президент не увольнял главкома, — ответил Никифоров на вопрос журналистов.

Ранее Министерство обороны Украины опубликовало бессодержательное опровержение, в котором, предположительно, отрицается увольнение Залужного. Однако в публикации не фигурируют имена.

Вечером 29 января депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко сообщил, что Валерия Залужного отправили в отставку, но указа пока нет. Депутат отметил, что главнокомандующему предлагали должность посла в одну из европейских стран, но он отказался.

При этом бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Зеленский, судя по всему, предпочел бы назначить на место главкома ВСУ шефа военной разведки Кирилла Буданова. По его словам, подготовка к отставке Валерия Залужного уже идет около месяца и гибель украинских пленных, летевших на борту Ил-76, может стать удобным поводом для этого решения.

В свою очередь политолог Дмитрий Журавлев считает, что наиболее вероятным кандидатом на пост главнокомандующего ВСУ вместо Валерия Залужного является командующий Сухопутными войсками украинской армии генерал Александр Сырский. Он предположил, что Сырский станет «золотой серединой» между интересами Зеленского и военных.