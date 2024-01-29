Главком ВСУ Залужный снят с должности? Возможные причины, кто заменит

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Украинские СМИ и Telegram-каналы, ссылаясь на источники в Офисе президента Украины Владимира Зеленского, сообщают, что Валерий Залужный снят с должности главкома ВСУ. Он руководил армией страны с 27 июля 2021 года. Что об этом известно, какая реакция в России?

Министерство обороны Украины после информации об отставке главкома ВСУ Залужного опубликовало сообщение.

«Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда», — написали представители ведомства. Однако не уточнили, что именно неправда.

Помимо СМИ, об отставке Залужного в Twitter (X) написал экс-глава информационного отдела «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и бывший украинский народный депутат Борислав Береза.

Залужному объявили о его отставке, но указа пока нет, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).

Новым главкомом ВСУ будет глава ГУР Кирилл Буданов, утверждает украинский журналист Роман Цимбалюк (признан в РФ иноагентом).

Договоренность об отставке Залужного была достигнута во время его встречи с лидером страны Владимиром Зеленским, сообщил источник «Интерфакс-Украины», близкий к военно-политическому руководству Украины.

«Самому Залужному предложили должность посла где-нибудь в Европе. Он отказался», — рассказал российский военкор Юрий Котенок.

Как на это отреагировали в России

«Если Валеру Залужного и правда сняли с должности, то пусть назначат на его место Мамкиного Пирожка. Он, Кирилл Буданов, уже не раз показал, как „умеет” воевать. Особенно ярко это умение появилось в летней попытке „наступа” ВСУ на Белгородчину. Много пиара, красивые картинки, а в итоге сотни убитых украинцев, десятки уничтоженных танков, МРАПов (парочку МаххPro мы тогда затрофеили) и прочих ББМ. Особенно в избиении ВСУ в тот раз отличилась наша 2-я отдельная гвардейская бригада специального назначения, а также русские боги войны, то есть артиллеристы, пограничники, ЦСН ФСБ. Кстати, именно под Новой Таволжанкой группа 2 ОбРСпН в бою захватила первые образцы американского беспилотного комплекса „Блэк Хорнет”, причем захватила весь комплект, уничтожив его операторов», — написал Telegram-канал «Старше Эдды».

«Если это действительно так, то переворот на Украине по установлению полной диктатуры команды Владимира Зеленского можно считать начатым. И да, Западу это все точно не понравится. Ну и хорошо», — отметили авторы Telegram-канала «МИГ России».

«Тут надо понимать, что все эти смещения (даже если это правда) на не ключевых с политической точки зрения постах — не более чем игры западных кукловодов. Залужный ничего далее своего болота не решает. Да и в рамках этого болота очень часто служит точкой сброса напряжения и козлом отпущения за „провалы“ ВСУ», — считает военный блогер Кирилл Федоров.

«Что же на так называемой Украине произошло такого страшного, что в Офисе президента решили достать козырь с пока виртуальной отставкой Валерия Залужного? Не, мы все понимаем: нужен козел отпущения, на которого нужно списать все косяки системы и провал контрнаступления, а ручной Залужный, конфликт с которым разыгрывался на протяжении долгого времени, подходит как нельзя кстати. Но почему сейчас?» — удивились авторы «Рыбаря».

«Открытая вражда Зеленского и Залужного тянется еще с конца прошлого года. Так что отставка главкома ВСУ в этом контексте — вполне вероятный сценарий», — отметила Readovka.

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