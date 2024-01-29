Дубровский назначен главным режиссером Малого театра. Чем он известен?

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Алексей Дубровский

Заместитель худрука Малого театра по творческим вопросам Алексей Дубровский назначен главным режиссером учреждения. Что об этом известно?

О назначении Дубровского в Telegram-канале сообщила Министр культуры России Ольга Любимова. Она выразила надежду на то, что он сохранит уникальные традиции театра.

«После консультаций с руководством и коллективом было принято решение о назначении Алексея Владимировича Дубровского главным режиссером Государственного академического Малого театра», — отметила Любимова.

Она добавила, что Дубровский — талантливый актер, режиссер и педагог Щепкинского училища. У него за плечами огромный опыт работы в Малом театре. Он поступил в труппу в 2013 году и многие годы работал вместе с бывшим художественным руководителем Юрием Соломиным.

Чем известен Дубровский

Алексей Дубровский родился 30 сентября 1977 года в Москве. В 1998 году он окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина и был принят в труппу МТЮЗ, где прослужил до 2013 года.

Среди постановок Дубровского «Волк и семеро козлят», «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Метель», «Физики», «Мертвые души», «Собачье сердце» а также «Женитьба Бальзаминова».

Кроме того, он участвовал в таких сериалах и телепроектах, как: «Сердцеедки», «Погоня за ангелом», «Гаражи», «Адаптация» «Ранетки», «Далеко от войны» и других.

Как директор Малого театра отреагировала на назначение Дубровского

Директор Малого театра Тамара Михайлова заявила NEWS.ru, что все сотрудники хорошо отнеслись к назначению Алексея Дубровского главным режиссером. Она отметила, что за последние два года именно Дубровский отвечал за творческую составляющую и был правой рукой Юрия Соломина.

«В театре очень хорошо отнеслись к назначению Алексея Дубровского главным режиссером. Для нас это лучший вариант, потому что последние два года он вел все открытия сбора труппы, отвечал с Юрием Соломиным за творческую составляющую. Алексей выпускник училища имени Щепкина. Он поставил множество спектаклей, которые у нас успешно идут на сцене. Так что для нас это решение потрясающее», — рассказала Михайлова.

Что известно о смерти Соломина

Юрий Соломин умер 11 января на 89-м году жизни во сне. В тот момент рядом находилась его дочь.

Артист был похоронен на Троекуровском кладбище 15 января. Это место выбрал при жизни сам Соломин, пожелавший быть погребенным рядом с супругой.

Режиссера госпитализировали 6 ноября после падения в обморок во дворе жилого дома. Медики диагностировали у него легкую форму инсульта. Утверждалось, что после госпитализации у Соломина развилась двусторонняя пневмония и появились грубые нарушения речи, но официального подтверждения этой информации не было.

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