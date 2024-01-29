Стало известно имя нового главного режиссера Малого театра Дубровский назначен главным режиссером Малого театра

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Алексей Дубровский

Министр культуры России Ольга Любимова написала в Telegram, что заместитель худрука Малого театра по творческим вопросам Алексей Дубровский назначен главным режиссером. Она выразила надежду на то, что он сохранит уникальные традиции театра.

После консультаций с руководством и коллективом было принято решение о назначении Алексея Владимировича Дубровского главным режиссером Государственного академического Малого театра, — написала Любимова.

По ее словам, Дубровский — талантливый актер, режиссер и педагог Щепкинского училища. У него за плечами огромный опыт работы в Малом театре. Дубровский поступил в труппу в 2013 году и многие годы работал вместе с Юрием Соломиным.

Дубровский родился 30 сентября 1977 года в Москве. В 1998-м он окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина и был принят в труппу МТЮЗ, где прослужил до 2013 года. Среди его постановок — «Волк и семеро козлят», «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Метель», «Физики», «Мертвые души», «Собачье сердце» а также «Женитьба Бальзаминова».

Он участвовал в таких сериалах и телепроектах, как «Сердцеедки», «Погоня за ангелом», «Гаражи», «Адаптация» «Ранетки», «Далеко от войны» и во многих других.

Соломин скончался 11 января на 89-м году жизни во сне. В тот момент рядом находилась его дочь. Артиста похоронили на Троекуровском кладбище 15 января. Это место выбрал при жизни сам Соломин, пожелавший быть погребенным рядом с женой.