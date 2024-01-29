«Это лучший вариант»: в Малом театре рассказали о новом главном режиссере В Малом театре хорошо отнеслись к назначению Дубровского главным режиссером

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алексей Дубровский

Все сотрудники хорошо отнеслись к назначению Алексея Дубровского главным режиссером, рассказала NEWS.ru директор Малого театра Тамара Михайлова. По ее словам, за последние два года именно Дубровский отвечал за творческую составляющую и был правой рукой Юрия Соломина.

В театре очень хорошо отнеслись к назначению Алексея Дубровского главным режиссером. Для нас это лучший вариант, потому что последние два года он вел все открытия сбора труппы, отвечал с Юрием Соломиным за творческую составляющую. Алексей выпускник училища имени Щепкина. Он поставил множество спектаклей, которые у нас успешно идут на сцене. Так что для нас это решение потрясающее, — рассказала Михайлова.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова написала в Telegram, что заместитель худрука Малого театра по творческим вопросам Алексей Дубровский назначен главным режиссером. Она выразила надежду на то, что он сохранит уникальные традиции театра. По ее словам, Дубровский — талантливый актер, режиссер и педагог Щепкинского училища. Кроме того, у него за плечами огромный опыт работы в Малом театре. Как известно, Дубровский поступил в труппу в 2013 году и многие годы работал вместе с Юрием Соломиным.