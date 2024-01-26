Безруков ответил, готов ли он стать худруком Малого театра Безруков: у Московского Губернского театра впереди большая и интересная жизнь

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Сергей Безруков

Актер Сергей Безрукова на вопрос о том, готов ли он стать художественным руководителем Малого театра, заявил, что он более за своих, имея в виду Московский Губернский театр. В интервью корреспонденту NEWS.ru народный артист РФ отметил, что впереди у его театра большая и интересная жизнь.

Вы знаете, я только что отметил юбилей своего дорогого любимого театра, который я создавал десять лет. Московский губернский театр. Я болею за своих, за мой губернский, потому что у нас впереди большая и интересная жизнь, в нашем московского губернского театра, — подчеркнул Безруков.

Ранее появились слухи, что Безрукова могут назначить на роль художественного руководителя Малого театра. Информация об этом была опубликована в анонимном Telegram-канале.

В настоящее время 88-летний актер Юрий Соломин находится в больнице после инсульта, его состояние врачи оценивают как стабильное.

1 декабря дирижер Валерий Гергиев был назначен на должность генерального директора Большого театра в Москве. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Гергиев сменил на этой должности Владимира Урина, ушедшего с поста по собственному желанию.