СМИ: Залужный снят с должности главкома ВСУ

Фото: president.gov.ua

Валерий Залужный

Ряд украинских СМИ и Telegram-каналов со ссылкой на источники в Офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщают, что Валерий Залужный снят с должности главкома ВСУ. В том числе об этом в Twitter (X) написал экс-глава информационного отдела «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и бывший украинский народный депутат Борислав Береза. При этом официального указа пока нет.

Мои источники из Офиса президента сообщили, что Залужный уволен с должности главкома! — написал Береза.

Противостояние Зеленского и Залужного тянется еще с конца прошлого года. О том, что Зеленский на ставке в Киеве принял решение освободить главнокомандующего ВСУ от занимаемой должности, украинские СМИ писали еще 20 января. Предполагалось, что глава государства решил уволить главкома армией без перевода в Совет национальной безопасности и обороны.

Американский журналист Саймон Шустер заявлял, что разлад между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным связан с самоуверенностью первого. При этом Шустер отметил, что своими действиями перед событиями 24 февраля 2022 года Зеленский взял на себя по крайней мере часть вины за неустойчивое состояние обороны страны.