Американский журналист объяснил раскол между Зеленским и Залужным Журналист Шустер: Залужный противостоит Зеленскому из-за его самоуверенности

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Разлад между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным связан с самоуверенностью первого, считает американский журналист Саймон Шустер. В статье для Telegraph он отметил, что Зеленский часто самолично определял военные цели, игнорируя позицию генерала.

Зеленский стал более уверенным. Он определял свои собственные военные приоритеты, и они не всегда совпадали с приоритетами Залужного. Вскоре раскол усилился, — написал Шустер.

При этом Шустер отметил, что своими действиями перед событиями 24 февраля 2022 года Зеленский взял на себя по крайней мере часть вины за неустойчивое состояние обороны страны. Он провел недели, преуменьшая риски эскалации конфликта, и отказался от совета военного командования по укреплению границы.

Ранее сообщалось, что Зеленский разозлился, узнав об интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного журналу The Economist. В ходе беседы главком сообщил о негативной ситуации, сложившейся на фронте. В интервью также указано, что в настоящее время ни глава государства, ни военное командование Украины не желают отвечать за массовый призыв граждан на фронт.

Комментируя это заявление Залужного, мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что украинские власти могут «эйфорически лгать» своему народу и союзникам, однако вечно это продолжаться не может. Экс-боксер отметил, что он на стороне главнокомандующего ВСУ.