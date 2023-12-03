Кличко назвал правдой слова Залужного о патовой ситуации для ВСУ

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что главком ВСУ Валерий Залужный сказал правду, говоря о патовой ситуации на фронте. В беседе со швейцарским изданием 20 Minuten он подчеркнул, что украинские власти могут «эйфорически лгать» своему народу и союзникам, однако вечно это продолжаться не может. Кличко добавил, что несмотря на критику Залужного со стороны ряда политиков на Украине, он его поддерживает.

Он (Залужный. — NEWS.ru) сказал правду. Иногда люди не хотят слышать правду. Но в конечном счете он несет ответственность. Он объяснил и обосновал, каково положение сегодня. Разумеется, мы можем эйфорически лгать своему народу и нашим партнерам. Но вечно делать это не получится, — сказал градоначальник.

Мэр Киева также прокомментировал военную помощь Запада. По его словам, на текущий момент процесс поставок Украине оружия «сильно отстает от обещаний». Он также добавил, что его не удивляет падение рейтингов президента Украины Владимира Зеленского. В конце боевых действий каждый политик ответит за свои успехи и провалы, считает Кличко.

Люди видят, кто эффективен, а кто нет. Были и есть многочисленные ожидания. Зеленский заплатит за ошибки, которые он совершил, — подытожил он.

Ранее Залужный заявил в интервью британскому журналу Economist, что украинский конфликт «зашел в тупик» из-за высокого уровня технологического развития обеих сторон. По его мнению, «глубокого и красивого прорыва» не будет, если в арсеналах не появится что-то качественно новое.

Политолог Дмитрий Леви ранее высказал мнение, что поддержка Украины со стороны США в 2024 году, вероятнее всего, сократится. Он добавил, что в связи с этим Киев будет возлагать большие надежды на Европу, однако ее ресурсы также не безграничны.