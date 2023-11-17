Политолог спрогнозировал изменение объемов западной помощи Киеву Политолог Леви: Запад сократит поддержку Украины в 2024 году

Фото: МО США

Поддержка Украины со стороны США в 2024 году, вероятнее всего, сократится, высказал мнение в беседе с Lenta.ru политолог Дмитрий Леви. Он добавил, что в связи с этим Киев будет возлагать большие надежды на Европу, однако ее ресурсы также небезграничны.

Европа оказалась заложником бравады и политических заявлений США. Есть ожидания, что ситуация и экономика в Штатах поменяются, <...> и, как следствие, страна попытается сократить финансирование и поддержку Украины по всем направлениям. От Европы будут ждать, что она заполнит эту нишу и сохранит уровень поддержки. Но у Европы тоже не так много ресурсов, — объяснил эксперт.

Он допустил, что страны Запада могут сохранить прежний уровень поддержки, но только на словах, а параллельно будут осуществлять попытки подтолкнуть Киев к завершению конфликта. Политолог не исключил, что на Украине произойдет внутренняя революцией, в результате которой на смену действующему главе государства придет политик, открытый к переговорам.

Как полагает Леви, пока же Запад сохранит поддержку Украины на уровне, необходимом для обеспечения переговорных позиций. Однако, по его мнению, ресурсы могут иссякнуть уже к лету 2024 года.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский опасается подготовки в стране нового Майдана с целью его смещения с поста главы государства. По мнению украинского лидера, операция по проведению госпереворота может разрабатываться Москвой.