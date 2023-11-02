«Что-то не так с командирами»: главком ВСУ сделал неожиданное заявление Главком ВСУ Залужный: украинский конфликт зашел в тупик из-за технологий

Фото: МО Украины

Украинский конфликт «зашел в тупик» из-за высокого уровня технологического развития обеих сторон, заявил британскому журналу Economist главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный. По его мнению, «глубокого и красивого прорыва» не будет, если в арсеналах не появится что-то качественно новое.

Сначала я подумал, что что-то не так с нашими командирами, поэтому поменял некоторых из них. Потом я подумал, что, возможно, не годятся наши солдаты <...> Простой факт заключается в том, что мы видим все, что делает противник, а они видят все, что делаем мы. Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, как например, порох, который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем, чтобы убивать друг друга, — заключил Залужный.

Солдаты ВСУ придерживаются другого мнения по поводу ситуации на фронте. Посетивший территорию боевых действий корреспондент CNN Нил Хауэр заявил, что украинские военнослужащие называют причиной провала контрнаступления нехватку боеприпасов. По словам журналиста, об этом говорят поголовно все в рядах украинской армии.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление в зоне СВО не забуксовало, оно провалилось полностью. Глава государства отметил, что ВСУ все еще пытаются продвинуться на нескольких участках фронта, однако российская армия успешно отражает все атаки.