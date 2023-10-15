Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось

Фото: МО Украины

Украинское контрнаступление в зоне СВО не забуксовало, оно провалилось полностью, заявил в эфире телеканала «Россия 24» президент России Владимир Путин. Он отметил, что ВСУ пытаются продвинуться на нескольких участках фронта, однако российская армия успешно отражает все атаки.

Что касается контрнаступления, которое якобы буксует, — оно провалилось полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные действия. Мы видим это, знаем. И мы соответствующим образом на это реагируем. Что происходит сейчас на всем протяжении соприкосновения — это называется активная оборона, — сказал Путин.

По его словам, российские военные улучшают свое положение по всей линии фронта, включая Купянское, Запорожское и Авдеевское направления. Российский лидер поблагодарил руководство вооруженных сил за их мужество и героизм, проявленные на передовой.

Ранее Путин заявил, что ВСУ потеряли около 90 тысяч бойцов с начала контрнаступления. Он также сообщил об уничтожении более 500 украинских танков и почти 2000 бронемашин. В связи с этим глава российского государства выразил уверенность в достижении Россией своих целей в ходе СВО.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что события в зоне проведения СВО — это «последняя часть войны, а не ее середина». При этом он не смог назвать точную дату окончания украинского конфликта.