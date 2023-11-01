Военные ВСУ назвали причину провала контрнаступления CNN: военные ВСУ считают нехватку боеприпасов причиной провала контрнаступления

Фото: МО Украины

Военные ВСУ считают, что контрнаступление в зоне спецоперации провалилось из-за нехватки боеприпасов, сообщил в социальной сети Twitter (Х) посетивший территорию боевых действий корреспондент CNN Нил Хауэр. По его словам, об этом говорят поголовно все в рядах украинской армии.

Спросите любого украинского военнослужащего (как я это неоднократно делал во время визитов на передовую в Донбасс и в Запорожье в течение последних полутора лет), и он скажет вам, что боеприпасы — это самая большая проблема, — отметил журналист.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что контрнаступление ВСУ завершилось, российские войска сейчас ведут активные боевые действия почти по всему фронту на Украине. По его мнению, цена украинского контрнаступления — жизни десятков тысяч мобилизованных новобранцев. Небензя подчеркнул, что большинство из них воевать не хотели.

До этого бывший советник при президентах Буше-младшем и Дональде Трампе Кристиан Уито заявил, что провал контрнаступления ВСУ негативно скажется на рейтинге лидера США Джо Байдена и будет означать провал его внешней политики. По словам Уито, по популярности американского лидера и без того сильно ударил уход его военных из Афганистана, от «разрекламированного» контрнаступления многого ждали, предполагалось, «что успех на Украине смоет этот позор».