В США рассказали, чем обернется провал контрнаступления ВСУ Экс-советник Буша: провал контрнаступления ВСУ ухудшит рейтинг Байдена

Фото: IMAGO/Kyle Mazza/Global Look Press

Джо Байден

Провал контрнаступления ВСУ негативно скажется на рейтинге президента США Джо Байдена и будет означать провал его внешней политики, сообщил бывший советник при президентах Буше-младшем и Трампе Кристиан Уитон в своей статье в журнале National Interest. По его словам, до этого по популярности американского лидера сильно ударил уход его военных из Афганистана.

Команда Байдена надеялась, что успех на Украине смоет этот позор. Однако разрекламированное украинское весенне-летнее контрнаступление провалилось, — сказал Уитон.

Эксперт также отметил снижение поддержки Украины американским обществом, которое считает конфликт с Ираном и Китаем более опасным, чем противостояние с Россией.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что контрнаступление ВСУ завершилось, российские войска уже несколько дней ведут активные боевые действия почти по всему фронту на Украине. По его мнению, цена украинского контрнаступления — жизни десятков тысяч мобилизованных новобранцев. Небензя подчеркнул, что большинство из них воевать не хотели.

В настоящее время российские войска ведут активное наступление в районе города Авдеевки. Как сообщалось ранее, военнослужащим ВС РФ удалось занять террикон близ Авдеевского коксохимического завода. В ходе боев за ключевую высоту применялась артиллерия, а также авиация и бронетехника. Подразделения противника были частично уничтожены, часть украинских солдат бежала с позиций.