В России заявили об окончании контрнаступления ВСУ Небензя: контрнаступление ВСУ можно считать законченным

Фото: МО Украины

Контрнаступление украинской армии можно считать формально законченным, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации. По его словам, российские войска уже несколько дней ведут активные боевые действия почти по всему фронту.

Вот уже как несколько дней российские войска перешли к активным боевым действиям практически по всей линии фронта. Таким образом, так называемый украинский контрнаступ можно уже формально считать законченным, — сказал Небензя.

Он добавил, что цена украинского контрнаступления — жизни десятков тысяч мобилизованных новобранцев. По словам Небензи, большинство из них воевать не хотели.

В настоящее время российские войска ведут активное наступление в районе города Авдеевки. Как сообщалось ранее, военнослужащим ВС РФ удалось занять террикон близ Авдеевского коксохимического завода. В ходе боев за ключевую высоту применялась артиллерия, а также авиация и бронетехника. Подразделения противника были частично уничтожены, часть украинских солдат бежала с позиций.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможных сроках окончания конфликта на Украине. По его словам, нынешние события в зоне проведения Россией СВО — это «последняя часть войны, это не ее середина». При этом точные сроки завершения противостояния он не назвал.