СМИ рассказали об эмоциях Зеленского после интервью Залужного FT: Зеленский разозлился после слов Залужного о провале наступления ВСУ

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский разозлился, узнав об интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного журналу The Economist, пишет издание Financial Times. В ходе беседы главком сообщил о негативной ситуации, сложившейся на фронте.

До этого момента Залужный оставался в стороне от внимания СМИ, за некоторыми исключениями, в частности, ноябрьским интервью журналу The Economist, в котором он сказал, что ситуация зашла в тупик — запретное слово в правительственных кругах, которое привело президента в ярость, — говорится в материале FT.

Там также указано, что в настоящее время ни глава государства, ни военное командование Украины не желают отвечать за массовый призыв граждан на фронт.

Ранее Залужный заявил в интервью британскому журналу Economist, что украинский конфликт «зашел в тупик» из-за высокого уровня технологического развития обеих сторон. По его мнению, «глубокого и красивого прорыва» не будет, если в арсеналах не появится что-то качественно новое.

Комментируя это заявление Залужного, мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что украинские власти могут «эйфорически лгать» своему народу и союзникам, однако вечно это продолжаться не может. Экс-боксер отметил, что он на стороне главнокомандующего ВСУ.