МК.RU: Зеленский решил уволить Залужного

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Президент Украины Владимир Зеленский на ставке в Киеве принял решение освободить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного от занимаемой должности, пишет MK.RU со ссылкой на украинские СМИ. Предположительно, глава государства решил уволить главкома армии без перевода в Совет национальной безопасности и обороны.

Помимо того, Зеленский якобы решил уволить начальника Генштаба Сергея Шапталу. По предварительным данным, такую же участь украинский лидер избрал для командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева. Анонимный источник рассказал, что против них обоих, вероятно, заведут или уже завели уголовное дело.

Кадровые перестановки коснутся и МВД Украины, где Зеленский, как утверждается, решил сменить главу ведомства Игоря Клименко на главу СБУ Василия Малюка. А новым руководителем спецслужбы, как пишут, станет Александр Поклад, — нынешний заместитель Малюка.

Издание со ссылкой на «украинских политических экспертов» в неназванном Telegram-канале предупреждает, что это пока слухи. При этом анонимные аналитики обладают информацией, что на отставке Наева могут настаивать западные партнеры.

Ранее бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал в интервью YouTube-каналу Newsroom, что Зеленский решил перевести Залужного на другую должность в СНБО. По словам Туки, вместо него президент Украины хочет назначить нынешнего главу ГУР Кирилла Буданова.

В ноябре СМИ писали, что у Зеленского началась «война» с командованием ВСУ. Предположительно, поводом послужило интервью Залужного британскому изданию The Ecomonist, в котором главком ВСУ заявил, что украинский конфликт зашел в «тупик».