Названы три кандидата на замену Залужному Депутат Рады Безуглая: Залужного могут заменить на Буданова или Сырского

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Валерий Залужный

В 2024 году власти Киева могут провести трансформацию военной стратегии, написала в Facebook (деятельность в РФ запрещена) депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. По ее мнению, есть вероятность, что в этом случае главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного заменят на руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского или заместителя Залужного Евгения Мойсюка.

Итак, когда тысячи украинских граждан в ловушке конституционного долга, личного вдохновения и надежды, что «если мы, то не наши дети», гибнут в борьбе за большой украинский организм, попробуем разобрать: а кто бы смог стать новым дирижером украинского войска? Войска, которое сейчас погрязло в инерции, — добавила Безуглая.

Депутат также сказала, что в нынешнем состоянии ВСУ не способны добиться успеха на передовой. Поэтому, продолжила Безуглая, «украинцам стоит действовать нестандартно».

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский впал в безумие в своем стремлении устранить Валерия Залужного, который становится его конкурентом. По словам Соскина, украинский лидер не терпит никакой конкуренции, а интриги и склоки — это любимая сфера Зеленского.

Политик отметил, что тяга украинского лидера к конфликтам внутри страны привела к тому, что его совершенно перестала волновать ситуация на фронте. Он убежден, что борьба внутри киевского руководства продолжит усиливаться.