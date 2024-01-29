Что сейчас происходит в зоне СВО? Главные события, успехи ВС РФ, прогнозы

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском

Уничтожение датского бронетранспортера, текущая ситуация в зоне проведения спецоперации, реальные потери ВСУ, удары ВС РФ по Европе, новые биологические угрозы — российские военкоры сегодня, 29 января, в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Борис Рожин: «Уничтоженный датский бронетранспортер M113G4DK ВСУ в зоне СВО»

«M113G4DK — это модернизированная для Дании версия старого М113. Обновленная версия получила более мощный двигатель с турбонаддувом; усовершенствованную подвеску, дополнительное бронирование, всего было передано 54 единицы», — написал военный эксперт.

Александр Сладков: «Пару слов о ситуации в зоне проведения СВО»

«Сейчас мы воюем с Западом система на систему. Идея на идею. Дипломаты, финансисты, работяги ВПК — это все солдаты. Мысль эта кажется пошловатой — говорильня, и все. Но если поразмыслить — два года назад мы шли вперед на кураже, уверенные, что мы самые сильные. А выяснилось: Запад тоже был готов к битве. И она вот сейчас началась: система бьется с системой. Весь мир, как обычно, наблюдает. Помогать будут победителю. Сейчас у нас в поле солдат воюет с солдатом, комбат с комбатом, чья выучка выше, кто лучше умеет командовать огнем. В армии уже нет проходных должностей, остолоп и тупица видны за километр. Разворачивается совсем другая война», — отметил военкор.

Сладков также обратил внимание, что сейчас в зоне СВО идет битва российского и западного ВПК, битва экономик, сражение за каждый новый вид вооружения, за каждый пущенный в производство патрон новой конструкции.

Фото: МО РФ Военнослужащие ВС РФ

«Сергей Шойгу здесь опытный боец. Он реально в это умеет, плюс поддержка нашего мощного правительства и нашей стойкой финансовой системы. Вернусь к Минобороны. Сергею Шойгу в производстве, в мире больших строек и систем уютно. Я знаю об одном случае. Когда стоили Центр национальной обороны (гигант за 333 дня), гражданские подрядчики опустили руки, заявили, мол, стоп, мы пас, мы такие темпы не выдерживаем. Шойгу устроил футбольный матч гендиректора — Генштаб и подговорил своих проиграть. Потом сказал: „Ну вот, вы и у нас даже выигрываете, значит, можете!“ И работа пошла дальше. Да и вообще, у нас такая генетика, мы только в тяжелое время мобилизуемся, у нас это есть. Но вообще, о победе говорить еще рано. Военные делают все, к ним приближается ВПК», — добавил военкор.

«Военная хроника» объяснила, что нужно знать про потери ВСУ

«На фоне продвижения ВС РФ в Табаевке и прибытия очередного подкрепления ВСУ на правый берег Херсона всплыло любопытно заявление: потери ВСУ убитыми и ранеными каждый день превышают одну тысячу человек. О таком уровне потерь заявил украинский журналист Даниил Яневский. По его словам, в это число входят только те, кого можно посчитать в госпиталях. Чем примечательно это заявление? Во-первых, если допустить, что подобные потери наблюдаются только за 2023 год, ежемесячные потери ВСУ составляют 36 тысяч человек в месяц, или 432 тысячи человек в год. За первый год СВО на Украине эти потери могли быть еще выше. Во-вторых, оговорка про тех, кого можно посчитать в госпиталях, неслучайна. Посчитанные (госпитальные) потери означают, что украинские военные (или их тела) были эвакуированы с линии боестолкновения и, возможно, даже опознаны. Вполне возможно, что существенное количество тел до сих пор не эвакуировано, поэтому безвозвратные потери ВСУ в количестве 500–600 тысяч человек в год — не такая уж и фантастика. В-третьих, нельзя исключать, что таким признанием продолжается прогрев населения Украины на тему всеобщей мобилизации, которая затронет гораздо более широкие слои населения, чем сейчас», — добавили авторы канала.

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

«Два майора» прокомментировали информацию о якобы планах ВС РФ ударить по Европе

«Натовские генералы (США, Германии и Нидерландов) сообщили для The Times: НАТО должно подготовиться к возможным ракетным ударам РФ по Европе. У Альянса есть три года до возможного удара РФ по военной инфраструктуре Германии, считают генералы. По их мнению, РФ могут нанести удар по европейским тылам, пытаясь уничтожить гражданскую и военную инфраструктуру. Ну, если Россия и будет вынуждена бить по НАТО ракетами, то к таким ракетам приготовиться можно только путем молитв, исповедей и изготовления могилы. Публикация явно заказная и призвана „объяснить“ беднеющему населению, что производящие вооружение американские корпорации должны богатеть и дальше, а то „Путин нападет“. Также налицо системные попытки сплотить раздираемые противоречиями народы перед лицом мнимой „русской угрозы“, правительства которых довели некогда процветающий Запад до политического и экономического кризиса», — отметили авторы канала.

Александр Коц: «Армия готовится к новым биологическим угрозам»

«Министр обороны Сергей Шойгу посетил 48-й научно-исследовательский центр МО РФ, где в настоящий момент создается научно-исследовательский кластер в интересах биологической защиты. Он позволит в кратчайшие сроки выявлять угрозы биологического характера и разрабатывать средства защиты. В Минобороны подчеркнули, что одним из практических результатов исследований в данной области явилась разработка и создание первой в мире вакцины от новой коронавирусной инфекции, а также вакцин от лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома MERS и универсальной вакцины от гриппа. Коронавирусная инфекция как-то незаметно ушла из информационной повестки. Страшная зараза выродилась в массовом сознании во что-то вроде сезонного гриппа. Между тем не стоит забывать, что болезнь всего четыре года назад практически парализовала мировую экономику. Это испытание далось человечеству очень непросто», — отметил военкор.

Фото: МО РФ Сергей Шойгу

По словам Коца, в борьбе с коронавирусом в России огромную роль сыграла армия, которой удалось в кратчайшие сроки возвести по всей стране модульные инфекционные стационары.

«Военные специалисты принимали непосредственное участие в разработке вакцин. Неудивительно, что Минобороны хотело бы быть во всеоружии, если на горизонте замаячит новая невидимая угроза. К тому же еще не выстрелило чеховское ружье в виде биологических лабораторий, которые Вашингтон понастроил по всему бывшему СССР», — добавил он.

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