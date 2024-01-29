В США вынесли приговор системам HIMARS из-за тактики ВС РФ Foreign Affairs: армия России глушит сигналы GPS и противостоит работе HIMARS

Фото: МО РФ

Украинская армия не в состоянии эффективно использовать американские реактивные системы залпового огня HIMARS и ракеты ATACMS, пишет Foreign Affairs. Авторы напомнили, что эти системы используют для наведения на цель GPS и ВС России научились глушить этот сигнал. Кроме того, российские военные стали в меньшей степени полагаться на крупные узлы снабжения в пределах досягаемости этого вооружения.

Россияне уже доказали, что умеют противостоять GPS-наведению, — отмечается в публикации.

Ранее американский YouTube-канал Military TV сообщал, что системы противовоздушной обороны западного производства, которые есть на вооружении ВСУ, не смогли перехватить ни одну российскую сверхзвуковую ракету X-22. По данным канала, улучшенная модель ракеты движется с очень высокой скоростью в 4,6 Маха. Она может поразить цель с неожиданной траектории, что является настоящим испытанием для ПВО.

До этого Минобороны РФ показало кадры, как российские Су-34 поразили укрепрайоны ВСУ на Краснолиманском направлении. Для выполнения задачи летчики использовали неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции. Командный пункт и живая сила украинской армии были ликвидированы.