В США восхитились неуловимой российской ракетой Military TV: российскую ракету X-22 не перехватила ни одна система ПВО Украины

Системы противовоздушной обороны западного производства, которые есть на вооружении ВСУ, не смогли перехватить ни одну российскую сверхзвуковую ракету X-22, сообщает американский YouTube-канал Military TV. Авторы напомнили, что украинские военные получили от партнеров зенитные ракетные комплексы SAMP-T, Patriot, IRIS-T, NASAMS и Crotale

Но эти системы не могут противостоять угрозам со стороны X-22, — отмечается в ролике.

По данным канала, улучшенная модель ракеты движется с очень высокой скоростью в 4,6 Маха. Кроме того, она может наносить удары с неожиданной траектории, что является настоящим испытанием для ПВО, добавили авторы.

Ранее немецкий генерал в отставке Эрхард Бюлер заявил, что системы противовоздушной обороны Украины бессильны против российских сверхзвуковых крылатых ракет X-22, длина которых достигает 11 метров. Он отметил, что в том числе из-за своей массы около тонны такая ракета способна отправить ко дну большой боевой корабль.

До этого советник командования ВСУ Юрий Игнат заявлял, что украинская армия не смогла сбить ни одной из 300 российских ракет Х-22, выпущенных с начала спецоперации. По его словам, для перехвата такого оружия необходимы более совершенные системы противовоздушной обороны, например Patriot.