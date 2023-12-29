На Украине заявили о бессилии против российских ракет Х-22 Спикер ВС ВСУ Игнат: Украина не сбила ни одной ракеты X-22 с начала СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3

ВСУ не смогли сбить ни одной из 300 российских ракет Х-22, выпущенных с начала военной операции на Украине, заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, которые приводит телеканал «Прямой», для перехвата таких орудий необходимы более совершенные системы ПВО.

Ракета Х-22 летит со скоростью четыте тысячи километров в час, она заходит на цель в большинстве своем по баллистической траектории, поэтому и для ее перехвата нужны специальные средства. Нужны такие системы ПВО, как Patriot, поэтому с этими ракетами не так просто. Более 300 этих ракет противник применил [с начала СВО]. Кроме Х-22 у них есть еще модернизированная версия этой ракеты — Х-32, — сказал он.

Военный эксперт Владислав Шурыгин ранее заявил, что у Вооруженных сил Украины в действительности нет развитой системы ПВО. Как пояснил специалист, четырех ЗРК IRIS не может хватить для защиты такого города, как Киев, это все равно что «ложкой прикрывать сердце от пули». Также он обратил внимание на несостыковки в отчетах ВСУ о пораженных объектах — судя по ним, ракеты у украинской армии «многоразовые».

Военный эксперт отметил, что информация о наличии «Ирисов» у ВСУ нужна, чтобы успокоить жителей столицы Украины, хотя на самом деле всего четыре ЗРК не способны помочь отразить обстрелы Киева. Он уточнил, что для прикрытия этого города украинской армии понадобятся десятки дивизионов ЗРК IRIS.