В Германии заговорили о бессилии систем ПВО Украины Немецкий генерал в отставке Бюлер: ПВО Украины бессильна против ракет РФ X-22

Фото: МО Украины

Системы противовоздушной обороны Украины бессильны против российских сверхзвуковых крылатых ракет X-22, длина которых достигает 11 метров, заявил немецкий генерал в отставке Эрхард Бюлер в эфире Mitteldeutscher Rundfunk. Он отметил, что в том числе из-за своей массы около тонны такая ракета способна отправить ко дну большой боевой корабль.

Украина недавно признала сама, что из около двухсот ракет [Х-22], выпущенных по их территории на данный момент, ни одна не была сбита, — сказал генерал.

Советник командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат ранее действительно заявил, что украинская армия не смогла сбить ни одной из 300 российских ракет Х-22, выпущенных с начала спецоперации. По его словам, для перехвата такого оружия необходимы более совершенные системы противовоздушной обороны, например Patriot.

На отсталость украинской ПВО ранее указали и в США. Так, военный обозреватель Forbes Дэвид Экс отмечал, что имеющаяся у Киева система не способна достать до российских бомбардировщиков Ту-22М3, оснащенных ракетами X22/32. По его словам, у ВСУ может быть лишь одна зенитно-ракетная установка, которая способна поразить такую цель, но является ли она работоспособной, неизвестно.

Экс допустил, что в распоряжении ВСУ могут оставаться системы С-200, которые Украина унаследовала от СССР еще в 1991 году. При этом он отметил, что оценить их число и работоспособность не представляется возможным.