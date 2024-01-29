Экс-депутат Рады рассказал о подоплеке вероятной отставки Залужного Экс-депутат Рады Олейник: гибель Ил-76 станет поводом для смены главкома ВСУ

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Валерий Залужный

Президент Украины Владимир Зеленский, судя по всему, предпочел бы назначить на место главкома ВСУ шефа военной разведки Кирилла Буданова, заявил NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, подготовка к отставке Валерия Залужного уже идет около месяца и гибель украинских пленных, летевших на борту Ил-76, может стать удобным поводом для этого решения.

Ситуация с Ил-76 может быть использована, ведь Зеленский уже давно хочет убрать своего политического конкурента Залужного. Формально ПВО подчиняется Залужному. Однако Буданов отвечает за обмен пленными, и он должен был передать информацию ВСУ о маршруте самолета. Возможно, он сознательно этого не сделал. В итоге военные решили, что на борту находятся ракеты, и нанесли удар, погубив украинских пленных. Допускаю, что в коридорах власти Киева могли пойти на такую провокацию. Это может быть поводом для замены командования ВСУ, найдут крайнего в лице Залужного, — предположил Олейник.

Бывший депутат украинского парламента Борислав Береза ранее сообщил, что Залужный снят с должности главнокомандующего ВСУ. Украинский журналист Роман Цимбалюк (признан Минюстом РФ иноагентом) заявил, что новым главкомом назначен Буданов. Официально эти данные пока не подтверждены.

В этом году власти Украины могут провести трансформацию военной стратегии, написала ранее в Facebook (деятельность в РФ запрещена) депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. По ее мнению, есть вероятность того, что в этом случае Залужного заменят на Буданова, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского или заместителя Залужного Евгения Мойсюка.

В российском парламенте не исключают, что конфликт Зеленского и Залужного обострился после гибели Ил-76, перевозившего украинских военнопленных для обмена. Приказ об уничтожении самолета мог отдать Залужный, чтобы подставить Зеленского, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Кроме того, по его мнению, такое распоряжение могло поступить от Буданова, чтобы испортить репутацию Залужному.