ВСУ могли сбить Ил-76 с пленными из-за интриг между украинскими лидерами Вассерман: Залужный мог приказать уничтожить Ил-76, чтобы подставить Зеленского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приказ на уничтожение Ил-76, перевозившего украинских военнопленных для обмена, мог отдать главком ВСУ Валерий Залужный, чтобы подставить президента страны Владимира Зеленского. Кроме того, такое распоряжение могло поступить от руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, чтобы испортить репутацию Залужному, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его мнению, погибшие в катастрофе пленные вряд ли были носителями компромата на правительство Зеленского. Причиной ЧП могли стать интриги среди украинского руководства, отметил парламентарий.

Не в разоблачении дело, «азовцы» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) вряд ли смогли бы сказать что-то новое. Это, скорее, какое-то сведение счетов между разными группировками украинской власти. Это мог, например, устроить Залужный, чтобы не дать Зеленскому в очередной раз попиариться, мол, я своими руками вытащил наших ребят. Это мог бы Буданов, чтобы испортить репутацию Залужному, — сказал Вассерман.

Кроме того, депутат предположил, что причиной уничтожения самолета украинской ПВО стало банальное разгильдяйство.

Ранее экс-депутат Верховной рады, участник движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров заявил, что история с гибелью украинских военнопленных на Ил-76 может стать политическим финалом для Зеленского. По мнению Килинкарова, эта ситуация будет непременно иметь последствия, поскольку глава государства дал родственникам надежду на то, что военнопленные еще живы. При этом украинские власти знают о том, кто и откуда стрелял по самолету, добавил бывший парламентарий.