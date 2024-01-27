«Знают, кто стрелял»: в Киеве назвали крушение Ил-76 концом Зеленского Экс-депутат Рады Килинкаров: гибель пленных в Ил-76 станет концом Зеленского

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

История с гибелью украинских военнопленных на Ил-76 может стать политическим финалом для президента Украины Владимира Зеленского, заявил РИА Новости экс-депутат Верховной рады, участник движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров. По его мнению, эта история будет непременно иметь последствия, поскольку глава государства дал родственникам надежду на то, что военнопленные еще живы.

Я думаю, что это может стать началом конца Зеленского, если факт лжи, которую он публично озвучил, станет явным. Ложь заключается в том, что они прекрасно знают, кто стрелял, откуда стрелял. <...> Все понимают, что срок его президентства истекает, активизация политической деятельности очевидна, — отметил собеседник агентства.

Он отметил, что выборы — просто вопрос времени. Кроме того, тему крушения оппоненты Зеленского внутри Украины будут раскачивать «по полной программе», резюмировал Килинкаров.

Ранее украинский политолог Руслан Бортник заявил, что Украина вступила в парламентский кризис, который может привести к сокращению полномочий Зеленского. По его мнению, сильная личная власть политика строилась на главенстве президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде, но внутренние конфликты приведут к перераспределению сил. Потеря парламентского большинства, по мнению аналитика, превратит Зеленского в «хромую утку».

До этого политолог Сергей Марков заявил NEWS.ru, что между президентом Украины и главкомом ВСУ Валерием Залужным идет политическая борьба, но окончательно все решения утверждают в США. По его словам, речь идет не о конкуренции, а о «марионеточном правительстве» в Киеве, поэтому власть Зеленского не закончится, пока не поступит распоряжение от западных союзников.