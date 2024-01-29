Минобороны Украины опровергло информацию об увольнении Залужного

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство обороны Украины на фоне слухов об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного опубликовало опровержение. В нем утверждается, что появившиеся в прессе сведения не соответствуют действительности. Других деталей в публикации не приводится.

Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем. Нет, это неправда, — сообщили в Минобороны Украины.

До этого в Telegram депутат Верховной рады Алексей Гончаренко писал, что главкому ВСУ Валерию Залужному объявили об отставке с должности, но указа пока нет. Депутат отметил, что Залужному предлагали должность посла в одной из европейских стран, но он отказался. Журналист Роман Цимбалюк (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) пишет, что должность Залужного занял руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

Издание «Страна» со ссылкой на главреда сайта «Цензор.нет» Юрия Бутусова сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский уже подписал указ об отставке Залужного, но пока ещё не обнародовал его, так как «идут консультации с иностранными партнерами». Об отставке Залужного писал экс-глава информационного отдела «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и бывший украинский народный депутат Борислав Береза.