Политолог назвал наиболее вероятного кандидата на пост главкома ВСУ Политолог Журавлев: вместо Залужного главкомом ВСУ может стать генерал Сырский

Фото: МО Укранины

Генерал Александр Сырский

Наиболее вероятным кандидатом на пост главнокомандующего ВСУ вместо Валерия Залужного является командующий сухопутными войсками украинской армии генерал Александр Сырский, считает политолог Дмитрий Журавлев. В беседе с Lenta.ru он предположил, что Сырский станет «золотой серединой» между интересами администрации президента Украины Владимира Зеленского и военных.

Политолог отметил, что намерение Зеленского отстранить Залужного от командования армией очевидно. При этом он усомнился в том, что этот пост займет глава украинской разведки Кирилл Буданов, который считается одним из главных претендентов на место Залужного.

Буданов, наверно, для президента действующего — это лучший вариант. Однако важно назначить на эту должность такого человека, который, с одной стороны, нужен президенту, с другой — не противен армии. Буданов — человек невоенный. Если его назначит действующий президент, то пропасть между ним и армией увеличится, — пояснил эксперт.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что в 2024 году украинские власти могут провести трансформацию военной стратегии, в рамках которой Залужный может быть смещен с поста главкома ВСУ. Кандидатами на его место она назвала Буданова, Сырского, а также заместителя Залужного Евгения Мойсюка.

До этого экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что Зеленский впал в безумие в своем стремлении устранить Залужного, который становится его конкурентом. По словам Соскина, украинский лидер не терпит никакой конкуренции, а интриги и склоки — это любимая сфера Зеленского.